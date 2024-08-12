Глава Люберец Владимир Волков проверил капремонт гимназии № 18 в Томилине
Гимназию № 18 поселка Томилино в городском округе Люберцы капитально ремонтируют. Глава округа Владимир Волков выехал в поселок, чтобы лично оценить качество работ.
Качество капитального ремонта здания гимназии № 18 в Томилине проинспектировал глава Люберец Владимир Волков.
«В рамках программы капитального ремонта строители завершают утепление фасада, монтаж окон, меняют коммуникации и активно работают по отделке внутренних помещений здания, устройству кровли», — рассказал он.
Волков добавил, что темп ремонта хороший, строительные материалы доставили, мебель и оборудование закупили.
Строители благоустроят и территорию возле корпуса учебного заведения: сделают пешеходные дорожки, реконструируют тротуар, обновят уличное освещение, обустроят контейнерную площадку.
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