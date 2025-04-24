Глава Люберец Владимир Волков проверил ход ремонта детского стационара

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел инспекцию ремонтных работ в детском стационаре Московского областного центра охраны материнства и детства. По его словам, благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева здание, построенное почти полвека назад, ожидает масштабное обновление.

Сейчас специалисты занимаются ремонтом кровли, установкой внутренних перегородок, а также грунтовкой стен и потолков.

«Это первые масштабные работы по обновлению здания за его почти 50-летнюю историю. В настоящее время на объекте строители выполняют ремонт кровли, устанавливают перегородки внутри здания, грунтуют стены и потолки», — рассказал Владимир Волков.

Глава уточнил, что работы проходят в два этапа. На данный момент ремонт ведется в левой части корпуса, подрядчик соблюдает установленные сроки, а все необходимые материалы уже имеются.

Завершение капитального ремонта планируется к 2027 году.