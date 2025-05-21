Глава Люберец Владимир Волков проверил благоустройство поселка ВУГИ

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков и его профильные заместители проверили содержание и благоустройство поселка ВУГИ. Комиссия высказала несколько замечаний и поручила устранить их в ближайшее время.

Как отметил Владимир Волков, есть недочеты по содержанию дорожной сети и подземного перехода в поселке ВУГИ.

«Поставили задачу в кратчайшие сроки все устранить. В начале апреля в поселке открыли новый детсад на 200 мест, тогда обратили внимание подрядчика на благоустройство прилегающей территории. Тротуар восстановили, также вернули на место бетонные блоки, которые не позволяют автомобилям ездить по пешеходной зоне. Конечно же, необходимо привести в порядок и газон», — пояснил руководитель муниципалитета.

Он также добавил, что работы по восстановлению газона взяли на контроль.

Отметим, что ранее Владимир Волков проверил, как проходит капитальный ремонт корпуса школы № 28 в поселке Красково. Сейчас в здании утепляют фасад, монтируют инженерные системы, обновляют крышу. Специалисты уже начали штукатурить стены кабинетов. Работы проводят в графике, отремонтируют учебное заведение ко Дню знаний.