Глава Люберец Владимир Волков провел встречу с жителями поселка Малаховка

Встреча с жителями прошла в формате выездной администрации в школе № 52 в Малаховке на Быковском шоссе, 52а. В населенном пункте реализуются важные проекты, направленные на улучшение качества жизни.

Глава Люберец напомнил, что в поселке капитально ремонтируют сети, очищают Малаховское озеро, ремонтируют дороги и благоустраивают территории.

«Работаем над включением в госпрограмму реконструкции стадиона „Труд“. К нам на прием пришел инвестор, который готов построить в Малаховке быстровозводимый всесезонный физкультурно-оздоровительный комплекс — обязательно окажем содействие», — отметил Волков.

К территориальному управлению Малаховка-Красково с 2024 года отнесли Михнево, Опытное поле и поселок Всесоюзного электротехнического института имени Ленина. Такие преобразования вступили в силу в рамках закона Московской области об изменении границ Люберец с Раменским.

«Рад был знакомству с активом Совета ветеранов поселка Опытное поле — спасибо за ваше неравнодушие! Будем вместе работать по развитию „Активного долголетия“ и по ряду других вопросов на территории!» — подчеркнул Владимир Волков.