Глава Люберец Владимир Волков провел прием жителей по вопросам благоустройства

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел личный прием граждан в общественной приемной партии «Единая Россия». В ходе встречи жители обратились с вопросами, связанными с работой торговых точек, деятельностью управляющих компаний, благоустройством дворов и городских территорий.

Одной из важных тем стала организация дорожного движения во дворе на улице Кирова, 63. Кроме того, были затронуты и другие актуальные темы

Глава округа, что все обращения взяты на контроль, а часть вопросов будет решаться в рамках текущих программ по развитию городской инфраструктуры и благоустройства.

«Уважаемые люберчане! Напоминаю, что прием граждан в местном отделении партии „Единая Россия“ на улице Кирова, 22 проводится ежемесячно. Записаться на прием можно по телефону: 8-495-503-55-36», — добавил Владимир Волков.