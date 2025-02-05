Глава Люберец Владимир Волков проконтролировал ход строительства моста «Дружба»

В городском округе Люберцы продолжаются работы по возведению моста «Дружба», который соединит микрорайон Зенино и столичную Некрасовку. О ходе строительства рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.

По его словам, проект реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина. Завершение всех работ планируется уже в этом году.

«Сейчас со стороны Люберец специалисты готовят площадки под пандус и котлован под габион, ведется монтаж свай под экотропу. Со стороны Москвы подрядчик разрабатывает котлован под опорную стену, ведется монтаж колодцев и заливка фундаментного основания под ливневую канализацию», — сообщил Волков.

После окончания строительства у жителей появится удобный велопешеходный маршрут и пешеходный мост, соединяющий берега озера Черное. Будут обустроены детские и спортивные площадки, зоны отдыха у воды с малыми архитектурными формами и смотровыми площадками.

Мост «Дружба» станет важным инфраструктурным объектом, который не только улучшит транспортную доступность, но и создаст комфортное пространство для прогулок и активного отдыха.