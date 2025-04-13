Глава Люберец Владимир Волков проголосовал на выборах в Совет депутатов

В городском округе Люберцы проходит второй день выборов в окружной Совет депутатов, работают 196 участковых избирательных комиссий. Свой голос отдал и руководитель муниципалитета Владимир Волков.

Глава городского округа Люберцы обратился к жителям муниципалитета с призывом участвовать в голосовании за кандидатов в местный Совет депутатов.

«Сегодня до 20:00 в Люберцах открыты 196 участковых избирательных комиссий. Адрес своего УИКа можно уточнить на официальном сайте Люберец. Дорогие земляки! Приходите на участки и отдайте свой голос за самых достойных, по вашему мнению, кандидатов», — сказал Владимир Волков.

Помещения участковых избирательных комиссий оснастили кабинами и урнами. К тем жителям округа, которые не могут прибыть на участок, приедут на дом члены УИКов с бюллетенем и переносным ящиком.