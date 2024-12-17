Глава Люберец Владимир Волков принял участие в акции «Елка желаний»

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков присоединился к ежегодной благотворительной акции «Елка желаний». Она проводится с 2018 года по инициативе президента России и при поддержке партии «Единая Россия».

Акция «Елка желаний» направлена на исполнение желаний детей в возрасте от трех до 17 лет, которые находятся в сложной жизненной ситуации: это дети с ограниченными возможностями здоровья, из семей с доходом ниже прожиточного минимума, дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей.

«В канун Нового года мы с моей командой, коллегами-партийцами подарим самые желанные подарки детям участников СВО, ребятам с ограниченными возможностями здоровья, юным люберчанам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Я снял с елки два шарика. Нина и Никита мечтают о гибком пианино и железной дороге, а Кристина, Кирилл и Алексей хотят стилусы и портативную зарядку для телефона. Скоро приеду в гости, ребята», — рассказал Владимир Волков.

С 2022 года к участникам акции присоединились дети из семей участников специальной военной операции, а также семьи из новых регионов России. В этом году список пополнили ребята из Белгородской, Курской и Брянской областей, пострадавшие от обстрелов и вынужденные покинуть свои дома.

В прошлом году активисты партии «Единая Россия» в Люберцах исполнили желания почти 100 детей. Акция позволяет каждому ребенку почувствовать атмосферу праздника и поверить в чудо.

«Елка желаний» продолжает объединять неравнодушных людей по всей стране, напоминая о важности заботы и поддержки тех, кто особенно нуждается в тепле и внимании.