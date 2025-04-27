Глава Люберец Владимир Волков поучаствовал в общегородском субботнике

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков принял участие в субботнике рядом с Островецкой школой. Вместе с жителями он убрал мусор и поваленные деревья.

На территории муниципалитета для проведения субботника подготовили четыре центральные площадки, а также более 70 — от управляющих компаний. Владимир Волков отметил, что жители активно принимали участие в мероприятиях, организованных во дворах. Например, у домов № 3-5 в микрорайоне Западный собственники посадили деревья и кустарники.

«На субботнике работали волонтеры — они помогали жителям принять участие во всероссийском голосовании по федеральной программе „Формирование комфортной городской среды“. Сейчас на портале „Госуслуги“ идет отбор территорий для благоустройства в рамках федеральной программы в 2026 году», — подчеркнул Волков.

На выбор представлены шесть территорий: Красковский карьер, сквер «Аллея Мира», набережная Кореневского пруда, сквер Победы в Малаховке, береговая линия пруда Шевченко и Каштановая аллея в Октябрьском. Проголосовать можно до 12 июня 2025 года на портале проекта, а также через волонтеров.