Глава Люберец Владимир Волков посетил Островецкую школу

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков пообщался с коллективом Островецкой школы. Учреждение вошло в состав муниципалитета в конце 2024 года.

Островцы вошли в состав городского округа Люберцы в декабре 2024 года по закону Московской области об изменении границ с Раменским городским округом. Глава Владимир Волков пообщался с коллективом и отметил их труд.

«Педагогический коллектив комплекса — это более 100 профессионалов своего дела, в их числе — три молодых специалиста, кандидат технических наук, три „Отличника просвещения“, почетные работники общего образования России, шесть ветеранов труда. Свое мастерство учителя доказывают высокими достижениями: школа выпустила 29 золотых и 30 серебряных медалистов, девять учеников набрали 100 баллов на ЕГЭ», — отметил Волков.

Учителя и глава округа обсудили планы развития, цели и задачи на ближайший год. Владимир Волков поблагодарил директора Надежду Геннадьевну Щербакову и весь коллектив за гостеприимство.