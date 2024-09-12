Глава Люберец Владимир Волков передал квадрокоптер ветерану СВО

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел встречу с ветераном специальной военной операции Игорем, в ходе которой передал ему квадрокоптер. Он активно занимается организацией и доставкой гуманитарной помощи на фронт.

Ветеран ранее обратился к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву с просьбой о содействии в приобретении дрона. По его поручению необходимое оборудование было передано.

Квадрокоптер вскоре отправят в расположение добровольческого отряда «Барс-23», где он станет важным инструментом для выполнения боевых задач. Владимир Волков выразил уверенность, что новое оборудование окажет значительную помощь военнослужащим, подчеркнув: «Победа будет за нами».

Волков также напомнил жителям округа о возможности поддержать бойцов, передав посылки в специальные пункты сбора. Они расположены в Люберецком отделении партии «Единая Россия» по адресу ул. Кирова, 22 и в Центре поддержки участников СВО и их семей на Октябрьском проспекте, 120, к.3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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