Глава Люберец Владимир Волков ответил на вопросы юных журналистов

В Люберцах состоялась традиционная медианеделя. В ее рамках уже состоявшиеся и будущие журналисты обмениваются опытом. На вопросы начинающих специалистов в медиа ответил глава муниципалитета.

Юные журналисты задали вопросы главе городского округа Люберцы Владимиру Волкову. Пресс-конференция прошла в рамках «Люберецкой медианедели».

Событие проходит в округе уже в 18-й раз. В рамках проекта профессионалы сферы, активные представители общественных организаций и те, кто только определяется с профессией, встречаются на площадках для обмена мнениями и идеями.

«По доброй традиции мы обсуждаем совершенно разные вопросы. Реконструкция „Торпедо“, проведение масштабного фестиваля, развитие молодежной журналистики и строительство центра для ребят — молодое поколение волнует абсолютно все, что происходит в округе. И важно, что молодежи не все равно, как будут развиваться Люберцы. Ребята готовы инициировать и воплощать в жизнь новые интересные проекты», — прокомментировал Владимир Волков.

Отметим, что событие проходит по инициативе главного редактора газеты «Люберецкий округ» Рустама Хансверова. Поддержку оказывает Союз журналистов Подмосковья.

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