Глава Люберец Владимир Волков навестил эвакуированных из Курска детей

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков посетил Центр медицинской и социальной реабилитации детей в Малаховке. Там разместили ребят, эвакуированных из Курской области.

Руководитель муниципалитета отметил, что находится на связи с главным врачом центра Лирой Овезовой. По его словам, важно помогать детям по любым вопросам, чтобы они чувствовали себя как дома.

«Накануне Люберцы приняли более 100 детей, прибывших из Курской области. Ребята и их сопровождающие осваиваются на новом месте, в плане питания и быта вопросов нет. Потребности в средствах личной гигиены и одежде также в настоящее время закрыты. Дети попросили подключить для них Wi-Fi. Этот вопрос обязательно решим», — рассказал Волков.

Напомним, в Подмосковье работает горячая линия для пострадавших из Курска и их родных по номеру: 122 (добавочный 6, далее 1). Телефон для тех, кто пытается дозвониться из других регионов страны: +7 (800) 550-50-30. Операторы помогут найти близких и расскажут, как получить единовременную выплату.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».