Глава Люберец Владимир Волков наградил педагогов ко Дню учителя

Накануне Дня учителя глава городского округа Люберцы Владимир Волков поздравил педагогов и вручил им награды. Всего в муниципалитете трудятся 2155 учителей.

На торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя, глава городского округа Люберцы поздравил учителей муниципалитета с профессиональным праздником и наградил их.

«Сегодня свой профессиональный праздник отмечают наши уважаемые учителя. Образование Люберец — это наша гордость. Округ активно развивается, все больше людей выбирают его для жизни, воспитания детей», — сказал он.

Руководитель муниципалитета отметил, что при поддержке губернатора Андрея Воробьева в Люберцах в этом году открыли четыре новые современные школы на пять тысяч мест, капитально отремонтировали гимназию № 18.

Владимир Волков также добавил, что сейчас в округе работают 2155 учителей.

«Отдельная благодарность Лидии Антоновой и Виктории Бунтиной за то, что смогли собрать такую профессиональную команду и превратить люберецкое образование в бренд качества и эффективности. Дорогие учителя! Спасибо, что даже спустя годы ваши глаза горят, а сердца полны желания делать мир вокруг себя лучше. С праздником», — сказал он.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».