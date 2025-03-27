Глава Люберец проверил вывоз отходов с нелегального мусорного полигона

Руководитель муниципалитета Владимир Волков побывал на нелегальном мусорном полигоне вблизи Островецкого кладбища. Вместе с жителями деревни он проверил, как идет вывоз отходов собственником.

Владимир Волков рассказал, что более семи лет свалка доставляла неудобство жителям территории, которая вошла в состав городского округа Люберцы в декабре 2024 года. В феврале 2025 года начали поступать жалобы от населения на запах гари в воздухе. Оказалось, что самопроизвольно загорелся скопившийся на полигоне свалочный газ. Для тушения пришлось привлекать тяжелую технику.

«Половину от общего объема накопленных отходов собственник уже вывез — жители приятно удивлены позитивными переменами», — отметил глава Люберец.

Полностью ликвидировать свалку планируется до конца апреля. Владимир Волков поблагодарил за помощь Министерство экологии и природопользования Подмосковья. Специалисты ранее отобрали пробы грунта и оценили нанесенный почве ущерб в сумму более 30 миллионов рублей. Эти средства будут взысканы с собственника земельного участка, подчеркнул руководитель муниципалитета.