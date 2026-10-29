Глава Люберец проверил укладку асфальта в поселке Октябрьский

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вместе с коллегами провел объезд поселка Октябрьский. В ходе выезда проверили ход дорожных работ и оценили состояние автомобильного моста через реку Пехорку.

На улице Старый Двор меняют дорожное полотно на участке протяженностью более 300 метров. Также по просьбам жителей Михнево, поступившим на выездной администрации, ведется строительство тротуара к новой поликлинике.

Современное медицинское учреждение открылось в феврале при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Новый тротуар обеспечит жителям более удобный и безопасный подход к поликлинике.

Во время объезда отдельное внимание уделили состоянию моста через Пехорку. Владимир Волков отметил, что сооружение нуждается в ремонте.

«Оценили состояние автомобильного моста через реку Пехорку. Сооружение нуждается в ремонте, поэтому мы сейчас заказываем экспертизу, чтобы в последующем включить объект в госпрограмму», — отметил Владимир Волков.

В текущем сезоне в городском округе Люберцы привели в порядок 13 участков дорог общей протяженностью более 7 километров.