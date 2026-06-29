Глава Люберец проверил строительство школы в ЖК «Новые Островцы»

Глава городского округа Владимир Волков побывал на стройплощадке и оценил ход работ.

«До этого здесь школы не было. Ее ждали очень давно, и при поддержке губернатора Андрея Воробьева, по Народной программе „Единой России“, школа начала строиться в кратчайшие сроки», — рассказал Владимир Волков.

Образовательное учреждение рассчитано на 44 класса. Пищеблок сможет принять одновременно 438 человек. В здании — два спортивных зала, большой и малый, а также актовый зал на 425 мест. Для заботы о здоровье учеников предусмотрен медицинский блок с процедурными кабинетами. Объект планировали открыть лишь в 2027 году, но строители опередили график на целый год.