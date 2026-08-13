Глава Люберец проверил строительство школы и детсада в поселке Красково

В поселке Красково городского округа Люберцы продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса в составе школы на 500 мест и детского сада на 120 мест. Открытие комплекса запланировано на 1 сентября 2027 года.

Проект комплекса стал дипломантом Союза московских архитекторов в номинации «Лучший объект нового строительства» смотра-конкурса с международным участием «Наша школа».

«Строители уже устраивают теплоизоляцию на кровле, ведут кладку внутренних стен и перегородок подвала. В состав комплекса войдут современные классы, лаборатории, библиотека с IT-классами и читальными залами, спортивный блок, актовый зал и творческие мастерские», — отметил глава округа Владимир Волков.

На прилегающей территории обустроят футбольное поле и беговые дорожки.

В поселке Октябрьский также возводят воспитательно-образовательный комплекс в составе школы на 1500 мест и детского сада на 200 мест. Его открытие также запланировано на 1 сентября 2027 года.

«В городском округе Люберцы при поддержке губернатора Андрея Воробьева и в соответствии с задачами президентского проекта „Молодежь и дети“ продолжается строительство еще одного учреждения образования. В поселке Октябрьский возводят воспитательно-образовательный комплекс в составе школы на 1500 мест и детсада на 200 мест. Открытие важнейшего для поселка комплекса запланировано на 1 сентября 2027 года», — сказала директор Учебно-методического центра городского округа Люберцы Оксана Валькова.

В 2026 году в Люберцах к 1 сентября откроются два детских сада в «Томилино парк» и «Егорово Парк», а также новая школа на 1100 мест в Островцах. После капитального ремонта возобновит работу основной корпус гимназии № 5 в Дзержинском.