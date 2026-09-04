Глава Люберец проверил строительство путепровода на Инициативной улице

Объект важный: соединив север и юг города, он должен улучшить дорожную ситуацию. Подрядчик уже выполнил монтаж всех шести опор, завершает укрупнительную сборку металлоконструкций, продолжает перенос инженерных коммуникаций.

Строители приближаются к главному этапу — надвижке пролетов через железнодорожные пути. Приступят к этому уже во второй половине сентября. Все работы займут примерно около двух месяцев. А пока параллельно ведется переустройство инженерных коммуникаций.

Чтобы сдать путепровод вовремя, на площадке ежедневно работают 65 строителей и 23 единицы техники. Движение по новому путепроводу должны запустить уже в 2027 году. Он соединит Инициативную улицу и Октябрьский проспект и станет удобной альтернативой существующему тоннелю у Волковской и Транспортной улиц, где из-за реверсивного движения часто возникают заторы. После открытия путепровода тоннель реорганизуют в пешеходную зону.