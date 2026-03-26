Глава Люберец проверил строительство путепровода через железнодорожные пути

Небольшой тоннель с реверсивным движением под железнодорожными путями — одна из связующих дорог между северной и южной частью Люберец. Чтобы снизить нагрузку на центральные улицы округа, рядом с тоннелем возводят новый автомобильный мост высотой 19 метров — по две полосы в каждом направлении.

Общая длина моста составит 285 метров. Путепровод будет иметь шесть опор, каждая из которых установлена на сваи, уходящие в землю почти на 20 метров. Всего в конструкции предусмотрено 130 буронабивных свай, из них уже готовы 103. На объекте задействованы 65 специалистов и 20 единиц техники.