Глава Люберец проверил строительство путепровода через железнодорожные пути
Строительство путепровода через железнодорожные пути вблизи станции МЦД-3 «Люберцы» продолжается в городском округе. Руководитель муниципалитета Владимир Волков держит работы на личном контроле и регулярно посещает объект.
Небольшой тоннель с реверсивным движением под железнодорожными путями — одна из связующих дорог между северной и южной частью Люберец. Чтобы снизить нагрузку на центральные улицы округа, рядом с тоннелем возводят новый автомобильный мост высотой 19 метров — по две полосы в каждом направлении.
Общая длина моста составит 285 метров. Путепровод будет иметь шесть опор, каждая из которых установлена на сваи, уходящие в землю почти на 20 метров. Всего в конструкции предусмотрено 130 буронабивных свай, из них уже готовы 103. На объекте задействованы 65 специалистов и 20 единиц техники.
«Очень приятно, что застройщик, сама подрядная структура, работает с таким уверенным опережением графика, поэтому у нас нет сомнений, что в 2027 году первые машины поедут. Огромное спасибо губернатору Андрею Воробьеву, который поддержал наш проект с первых совещаний, когда мы озвучили проблематику Люберец», — отметил Владимир Волков.
Новый путепровод обеспечит удобный съезд на одну из главных магистралей города — Октябрьский проспект, что значительно упростит транспортную ситуацию для автомобилистов. После завершения строительства путепровода планируется реконструкция существующего тоннеля под железной дорогой — его переоборудуют в пешеходный переход.