Глава Люберец проверил строительство путепровода через МЦД-3

Каждую неделю путепровод прирастает новыми деталями и элементами. Уже готовы все опоры, смонтированы блоки пятого и шестого пролетов. В настоящее время подрядная организация приступила к укрупнительной сборке металлоконструкций будущей эстакады.

На объекте каждый день трудятся в две смены 36 рабочих, используется 14 единиц техники, чтобы ускорить строительство. Длина четырехполосного путепровода составит 270 метров. Он соединит север и юг Люберец, Инициативную улицу и Октябрьский проспект, чтобы улучшить дорожную ситуацию на Комсомольском проспекте.

«Мост очень необходим. Люберчане ждали его несколько десятилетий, и благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева было принято решение по строительству этого сложнейшего инженерного объекта. Будем оказывать максимальное содействие, чтобы он был введен вовремя», — отметил Владимир Волков.

Движение по новому путепроводу должны запустить уже в 2027 году.