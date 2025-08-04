Глава Люберец проверил строительство подземного перехода на Смирновской улице

Движение по строящемуся подземному переходу в Люберцах запустят в начале 2026 года. Об этом сообщили на встрече главы муниципалитета с подрядчиком.

В округе продолжают реконструировать Октябрьский проспект. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил ход работ. Он провел встречу на объекте с генеральным директором подрядной организации «Стройтрансгаз» Николаем Руденко.

Сейчас специалисты разрабатывают котлован и устанавливают шпунт, переносят сети связи, водопровода, канализации и газопровод. В то же время строят подземный переход на Красной улице. Идет внутренняя отделка, монтаж конструкций навесов входных групп. Откроют переход осенью.

«По городу много хожу пешком и знаю, какие неудобства доставляет отсутствие подземного перехода на Смирновской. Участок оживленный, поэтому для нас важно, чтобы подрядчик завершил здесь работы как можно скорее», — добавил Владимир Волков.