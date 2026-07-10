Глава Люберец проверил строительство образовательного комплекса
В поселке Октябрьский Люберец продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса на улице Гоголя. Объект возводится при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и включает школу на 1500 мест и детский сад на 200 мест.
Ход работ проинспектировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Строители ведут монтаж инженерных сетей и отделочные работы внутри помещений.
«Октябрьский динамично развивается, и новый воспитательно-образовательный комплекс позволит нам заметно разгрузить существующие образовательные учреждения», — отметил Владимир Волков.
В новом комплексе будут современные учебные классы, мастерские, актовый и спортивные залы, пищеблок со столовой, медицинский блок и библиотечно-информационный центр. Открытие запланировано на 1 сентября 2027 года.