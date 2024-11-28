Глава Люберец проверил строительство моста между Некрасовкой и Зенино

В Люберцах продолжается строительство моста на озере Черное между Некрасовкой и микрорайоном Зенино. Параллельно создают парк со стороны городского округа.
Мост «Дружба» через озеро Черное соединит микрорайон Зенино в Люберцах и столичную Некрасовку. Строители укрепляют пролеты.
Глава Люберец отметил, что параллельно возводят парк со стороны городского округа.
«Подрядчик перекладывает кабель, обустраивает ливневую канализацию, ведет монтаж винтовых свай под создание экотропы. Все работы планируется завершить в ноябре 2025 года», — уточнил Владимир Волков.
Со стороны Люберец появятся две площадки на буронабивных сваях с настилом и зеленым откосом. Там разместят детские и спортивные площадки, зоны с городскими качелями, амфитеатр, зоны отдыха с шезлонгами и лавочками.