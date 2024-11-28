Глава Люберец проверил строительство моста между Некрасовкой и Зенино

В Люберцах продолжается строительство моста на озере Черное между Некрасовкой и микрорайоном Зенино. Параллельно создают парк со стороны городского округа.

Со стороны Люберец появятся две площадки на буронабивных сваях с настилом и зеленым откосом. Там разместят детские и спортивные площадки, зоны с городскими качелями, амфитеатр, зоны отдыха с шезлонгами и лавочками.

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