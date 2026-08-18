Глава Люберец проверил строительство детского сада в ЖК «Томилино парк»

17 августа Владимир Волков вместе с воспитателями и родителями будущих воспитанников проинспектировал проведенные работы. Дошкольное учреждение «Лучик» на 360 мест откроют на следующей неделе.

Учреждение построили при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках Народной программы «Единой России».

В трехэтажном здании оборудованы 15 групп, размещены пищеблок, музыкальный кабинет, медицинский пункт с охраной, спортивный зал, комната для кружков, а также кабинеты психолога и логопеда. На озелененной территории для каждой группы обустроены игровые площадки.

Осмотр прошел в формате родительского контроля. Председатель родительского комитета Ирина Машкова поделилась впечатлениями.

«Мы ждали открытия. Понравился современный сад, яркий вход и лаконичное оформление групп. Здесь достаточно пространства для движения, игр и занятий, детям будет комфортно. Хорошо, что благодаря национальному проекту „Молодежь и дети“, инициированному президентом Владимиром Путиным, строятся такие современные и вместительные детские сады», — отметила она.

Люберцы сохраняют лидерство в Подмосковье по развитию социальной инфраструктуры: к 1 сентября на территории округа откроется детский сад в жилом комплексе «Егорово парк» и школа в Островцах на 1100 мест. В Дзержинском после капитального ремонта распахнет двери гимназия № 5 «Интеллект».