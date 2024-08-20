Глава Люберец проверил состояние объектов торговли в поселке Октябрьском

Более 70 незаконных НТО выявили в Люберцах с начала года. Накануне глава городского округа проверил состояние таких объектов в поселке Октябрьском.

Почти 50 незаконно установленных нестационарных торговых объектов демонтировали в Люберцах с начала года. Всего выявили 75 таких НТО. Очередной осмотр точек потребрынка прошел на улице Ленина в поселке Октябрьском.

«Продолжаем плановую работу по наведению порядка в сфере торговли. Есть замечания по текущему содержанию территории объектов потребительского рынка — их отработают с собственниками. Также специалисты проверят законность установки ряда объектов», — прокомментировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Отметим, что в округе ранее актуализировали схему размещения НТО. Около 40% из них исключили по пожеланиям жителей.

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