Глава Люберец проверил содержание территории вблизи железнодорожной станции

Руководитель муниципалитета Владимир Волков обошел территории рядом с железнодорожной станцией МЦД-3 «Люберцы». Особое внимание он уделил проверке состояния нестационарных торговых объектов.

По словам главы Люберец, необходимо привести к единому стилю внешний облик павильонов, а также прилегающую к ним территорию.

Владимир Волков напомнил, что совместно с Минсельхозом исключили из схемы размещения нестационарных торговых объектов 259 мест, сегодня для предпринимателей доступно 198 локаций. Помимо этого, за два года выявили и ликвидировали 271 нелегальный павильон.

«Эту работу продолжаем. Несанкционированной торговли в округе быть не должно. Станцией ежедневно пользуются тысячи наших жителей, поэтому важно, чтобы здесь было комфортно», — отметил глава Люберец.

О случаях незаконной торговли можно сообщить в Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел России «Люберецкое» по номерам: 8 (495) 554-63-05, 8 (495) 554-93-94.