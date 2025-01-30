Глава Люберец проверил ремонт взрослой поликлиники в Дзержинском

Работы по капитальному ремонту взрослой поликлиники продолжаются в городе Дзержинский. На стройке побывал с проверкой руководитель муниципалитета Владимир Волков.

Учреждение здравоохранения является знаковым для города объектом. Оно рассчитано на 750 посещений за смену и обслуживает более 45 тысяч жителей Дзержинского. Здание, построенное еще в 1975 году, ни разу с тех пор не обновлялось и перестало отвечать современным требованиям.

Владимир Волков рассказал, что специалисты уже закончили капитальный ремонт фасада и кровли. Сейчас активно ведутся электромонтажные и отделочные работы, а также обустройство входной группы.

«Темпы работ нужно наращивать: подрядчик будет увеличивать количество рабочих, так как стоит задача сдать объект в апреле 2025 года», — подчеркнул глава муниципалитета.

Напомним, что взрослая поликлиника в Дзержинском была включена в государственную Подмосковья Андрея Воробьева.