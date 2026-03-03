Глава Люберец проверил ремонт тепловой магистрали в Дзержинском

Работы по масштабной модернизации системы теплоснабжения начались в Дзержинском. На одном из участков побывал с инспекцией глава городского округа Владимир Волков.

Специалисты ведут реконструкцию тепломагистрали протяженностью 610 метров. Эти трубы идут от ТЭЦ № 22 и питают большую часть города. Участок от тепловой камеры у дома № 1 по Угрешской улице до такого же узла у дома № 7 по улице Шама последний раз менялся более 30 лет назад. Именно поэтому он попал в госпрограмму Минэнерго.

«От этой магистрали отходит еще четыре ветки, которые тоже планируется капитально отремонтировать в этом году», — рассказала руководитель проекта группы компаний ЕКС Олеся Демина.