Глава Люберец проверил ремонт дорожного покрытия на улице Мира

Владимир Волков вместе с заместителями проинспектировал ход комплексного обновления территории. Сейчас там завершается укладка нового асфальта на проезжей части, тротуарах и парковках.

Ремонт затронул участок длиной более полутора километров общей площадью свыше 24 тысяч квадратных метров. В ходе объезда глава пообщался с жителями: они высказали незначительные замечания по текущему содержанию дворов. Владимир Волков зафиксировал их и заверил, что управляющие компании оперативно устранят недочеты.

Сезон благоустройства в муниципалитете сейчас в активной фазе. Особое внимание уделяется работе подрядных организаций и управляющих компаний. Специалисты занимаются уборкой смета, промывкой дорог, дворов и тротуаров. Также усилены работы по покосу травы.

О фактах неубранного подъезда, мусора во дворе, неисправного лифта или других проблемах горожане могут сообщить в Единую диспетчерскую службу по телефонам: 8 (800) 350-19-66 и 8 (499) 575-00-55.