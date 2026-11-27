Глава Люберец проверил ремонт детской школы искусств № 3 в поселке ВУГИ
Капитальный ремонт детской школы искусств № 3 продолжается в поселке ВУГИ. Ход выполнения работ проверил глава муниципалитета Владимир Волков.
В 2018 году здание признали аварийным. В ходе капитального ремонта подрядчик усилил оконные и дверные проемы, заменил все деревянные перекрытия. При этом удалось сохранить исторический облик постройки.
«Работы по укладке плитки мы заканчиваем завтра. Приступаем уже к финишной шпаклевке и окраске стен, монтажу потолка, светильников, дверей», — рассказал генеральный директор фирмы-подрядчика Евгений Гревцев.
Готовность объекта составляет больше 77 процентов. На площадке трудятся 48 строителей.
«Все это время занятия проводятся в образовательных школах, что, конечно же, доставляет неудобства как воспитанникам ДШИ, так и ученикам. Сейчас специалисты завершают монтаж фасада, инженерных систем, ведут внутреннюю отделку помещений, меняют забор», — отметил Владимир Волков.
Капитальный ремонт ведется по Народной программе «Единой России». Работы должны завершить к 20 декабря. В обновленной детской школе искусств разместятся концертный зал на 48 мест, классы оркестра, хореографии, ансамбля и изобразительного искусства, а также классы индивидуальных и групповых занятий и теоретических занятий.