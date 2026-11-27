В 2018 году здание признали аварийным. В ходе капитального ремонта подрядчик усилил оконные и дверные проемы, заменил все деревянные перекрытия. При этом удалось сохранить исторический облик постройки.

«Работы по укладке плитки мы заканчиваем завтра. Приступаем уже к финишной шпаклевке и окраске стен, монтажу потолка, светильников, дверей», — рассказал генеральный директор фирмы-подрядчика Евгений Гревцев.

Готовность объекта составляет больше 77 процентов. На площадке трудятся 48 строителей.