Глава Люберец проверил реконструкцию стадиона «Торпедо»

Реконструкция стадиона проходит в рамках областной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Специалисты заканчивают укладку футбольного поля и приступили к подготовке беговых дорожек. Завершаются работы по приведению в порядок кровли и фасада трибун, идет внутренняя отделка помещений.

«Стадион постепенно приобретает новые черты», — отметил Владимир Волков. Он заявил, что подрядчик должен до конца текущего года закончить трибуну и футбольное поле, а также часть работ по благоустройству.

Строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс планируют ввести в эксплуатацию в мае 2025 года. Также в эти сроки должно быть установлено оборудование и приведена в порядок территория.

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