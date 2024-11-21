Глава Люберец проверил работу Центра реабилитации в Октябрьском поселке

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил работу Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Ариадна» для детей в поселке Октябрьском. Учреждение работает с подростками более 22 лет.

Владимир Волков пообщался с руководителем учреждения и воспитанниками.

«Учреждение создано в 2003 году. Здесь проходят реабилитацию и оказывают терапевтическую помощь детям в возрасте от 14 до 18 лет, страдающим от различных зависимостей. За 22 года существования в „Ариадне“ прошли реабилитацию 740 воспитанников. В процессе подростки получают общее образование и проходят обучение на портных, парикмахеров, маляров и поваров», — отметил Волков.

Воспитанники говорят, что в Центре помогли разобраться с детскими обидами и начать новую жизнь. Они больше не хотят возвращаться в прежнее болото и планируют построить семью. Владимир Волков сказал, что муниципалитет окажет поддержку. Также глава округа поблагодарил директора Диану Ананянц за профессионализм и внимательное отношение к подопечным.

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