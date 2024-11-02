Глава Люберец проверил подготовку парков к зиме

«Сотрудники обеспечены зимней формой, а также техникой и инвентарем для уборки. Парк был открыт в октябре прошлого года в рамках губернаторской программы, и его благоустройство прошло с минимальным воздействием на природу», — отметил Волков.

В новом парке появились современные игровые комплексы для детей, спортивные зоны и удобные тропинки с освещением и видеонаблюдением. Владимир Волков напомнил, что в 2025 году начнется второй этап благоустройства. Эту инициативу поддержал губернатор Московской области и включил в государственную программу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке коммунальных служб к зиме. В этом году они уделят особе внимание средствам малой механизации.

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