Глава Люберец проверил подготовку котельных к отопительному сезону

В городском округе Люберцы полным ходом идет подготовка к предстоящему отопительному сезону. Коммунальные службы работают на всех объектах тепловодоснабжения — от крупных квартальных котельных до водозаборных узлов, а контроль за ходом работ осуществляет лично глава округа Владимир Волков.

Одна из главных задач — обеспечить бесперебойную подачу тепла в дома более 20 тысяч жителей Томилино, а также на промышленные предприятия и логистический центр, общая площадь которых превышает полмиллиона квадратных метров. Ремонтные бригады уже заменили трубопроводную арматуру, обновляют насосное оборудование и системы очистки воды. Как отметил Владимир Волков, на мощной котельной, обслуживающей не только жилой фонд, но и промышленные объекты, проведена большая модернизация при поддержке губернатора Московской области.

Параллельно идет обновление водозаборных узлов. Одно из таких ВЗУ в Томилино, построенное еще в 1970-х годах, сейчас проходит полное техническое переоснащение: там уже установили мембранную систему тонкой очистки и заменили насосные агрегаты. В ближайшие пять лет в округе планируют построить или капитально отремонтировать 12 водозаборных узлов. По объему финансирования программы модернизации ЖКХ Люберцы входят в тройку лидеров в Московской области.

Работы на объектах тепловодоснабжения Люберец планируется завершить к концу августа, чтобы войти в осенне-зимний период с полностью обновленной и надежной инфраструктурой. Как подчеркнул глава округа, после проведенных изменений качество воды, поступающей к потребителям, увеличивается в разы, а количество аварий в зимний период фактически сводится к нулю.