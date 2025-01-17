Глава Люберец проверил подготовку к Крещению в Наташинском парке

Руководитель городского округа Владимир Волков проконтролировал, как идет подготовка к одному из главных православных праздников. В Наташинском парке установили две купели для омовений.

Сейчас специалисты завершают работы по оборудованию настила и подготовку подъездных путей. Особое внимание будет уделено обеззараживанию воды.

Владимир Волков объяснил, что в этом году из-за аномально теплой погоды толщина льда недостаточна для обустройства привычных иорданей, поэтому пришлось отказаться от них в пользу купелей. «Обряд крещенского купания рекомендуется совершать только в специально оборудованных для этого местах», — подчеркнул глава округа.

В муниципалитете для крещенских купаний оборудуют еще пять мест: на Кореневском карьере в Краскове, у Свято-Троицкого храма в Октябрьском, возле церкви Рождества пресвятой Богородицы в Верхнем Мячкове, на пруду базы отдыха «Русская рыбалка» в Островцах и карьере ЛГОК в Дзержинском. Там обустроят места для переодевания, с 21:00 18 января до 04:00 19 января будут дежурить медики, спасатели и полицейские. Всех желающих угостят горячим чаем со сладостями.