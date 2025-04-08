Глава Люберец проверил капремонт стационарного отделения больницы

Обновления продолжаются в здании отделения № 2 Люберецкой областной больницы. Накануне на строительной площадке побывал глава городского округа Владимир Волков.
Ранее в этом здании находилась больница имени Ухтомского. Здесь уже стартовал капитальный ремонт.
«Здания 1940-х годов постройки ранее капитально не ремонтировались. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева нам удалось включить объект в государственную программу», — сказал Владимир Волков.
Сейчас специалисты занимаются демонтажом старых конструкций и вывозят строительный мусор. Завершить все работы должны во втором квартале следующего года.
Ранее стало известно, что также стартовал капремонт здания детского стационара Московского областного центра охраны материнства и детства. Там закончить работы должны в 2027 году.
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