Глава Люберец проверил капремонт стационарного отделения больницы

Обновления продолжаются в здании отделения № 2 Люберецкой областной больницы. Накануне на строительной площадке побывал глава городского округа Владимир Волков.

Ранее в этом здании находилась больница имени Ухтомского. Здесь уже стартовал капитальный ремонт.

«Здания 1940-х годов постройки ранее капитально не ремонтировались. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева нам удалось включить объект в государственную программу», — сказал Владимир Волков.

Сейчас специалисты занимаются демонтажом старых конструкций и вывозят строительный мусор. Завершить все работы должны во втором квартале следующего года.

Ранее стало известно, что также стартовал капремонт здания детского стационара Московского областного центра охраны материнства и детства. Там закончить работы должны в 2027 году.