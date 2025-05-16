Глава Люберец проверил капитальный ремонт школы в поселке Красково

Капитальный ремонт активно продолжается в корпусе школы № 28 на улице Чехова в поселке Красково. Руководитель муниципалитета Владимир Волков посетил стройплощадку и проинспектировал ход работ.

Школа в поселке Красково была построена в середине прошлого века и за время эксплуатации ни разу капитально не обновлялась. При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева удалось включить объект в государственную программу.

В настоящее время ведутся работы по ремонту кровли, монтажу инженерных систем, утеплению фасада и предчистовой отделке. Специалисты также начали штукатурить стены внутренних помещений. Глава Люберец отметил, что подрядчик соблюдает график работ, а на объекте имеются все необходимые строительные материалы.

Открытие обновленного образовательного учреждения запланировано на 1 сентября. «Юные красковчане и весь коллектив школы ждет этого события, поэтому перед строителями стоит задача не снижать темпов», — подчеркнул Владимир Волков.