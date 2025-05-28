Глава Люберец проверил капитальный ремонт поликлиники в Дзержинском

Ремонтные работы в здании взрослой поликлиники в городе Дзержинский подходят к завершению. На объекте побывал с инспекцией глава городского округа Владимир Волков.
В настоящее время строители завершают внутреннюю отделку помещений, облицовку стен панелями и прокладку слаботочных систем. До конца недели планируют запустить лифтовое оборудование — сейчас идут пусконаладочные работы. Строительная готовность объекта составила уже 90%.
В ближайшее время специалисты приступят к монтажу медицинского оборудования, которое было законсервировано на время работ. В учреждение здравоохранения скоро привезут новую мебель.
Владимир Волков рассказал, что здание поликлиники было построено в 1975 году и требовало обновления. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева объект был включен в государственную программу. Полностью завершить работы планируют в июле текущего года.
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