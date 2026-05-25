Глава Люберец проверил качество ремонта квартиры в Красково

Жительница поселка Красково городского округа Люберцы обратилась к главе округа Владимиру Волкову с просьбой помочь в ремонте квартиры. Жилье пострадало из-за протечки в санузле, которая произошла два года назад.

Во время выездного приема граждан Татьяна Максимовна рассказала о затянувшейся проблеме. По ее словам, прежняя управляющая компания не выполнила восстановительные работы, а новая организация не взяла на себя устранение последствий аварии. Ситуация оставалась нерешенной длительное время и привела к повреждению отделки квартиры.

После обращения жительницы вопрос был взят на контроль. Специалисты ООО «Качественный сервис» оперативно приступили к восстановлению жилья. В квартире выполнили ремонт санузла, заменили поврежденную мебель и уложили новый ламинат в прихожей.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков лично приехал к заявительнице, чтобы оценить результат и пообщаться с жителями дома.

«Во дворе дома пообщались с жителями — многих знаю с детства. Был рад встрече!», — отметил Владимир Волков.

По итогам работ последствия протечки устранены, квартира приведена в порядок. Жительница поблагодарила специалистов за выполненный ремонт и внимание к ее обращению.