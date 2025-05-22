Глава Люберец проверил ход строительства Центра общественной безопасности

Участие в выезде также принял начальник муниципального управления МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев. Здание строят в микрорайоне Зенино.

Сейчас специалисты занимаются черновой отделкой помещений. Открыть Центр планируют летом следующего года.

«Микрорайон Зенино молодой, активно развивается и прирастает новыми жителями, поэтому вопросы безопасности, конечно же, очень важны. Планируется, что в современном двухэтажном здании, оснащенным всем необходимым, будут нести службу более 60 сотрудников муниципального управления МВД России „Люберецкое“. Они будут обеспечивать общественный порядок в микрорайоне, а также в ближайших населенных пунктах», — прокомментировал Владимир Волков.