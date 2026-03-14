Глава Люберец проверил готовность служб ЖКХ к весенне-летнему сезону

Традиционный смотр техники состоялся 13 марта при участии Владимира Волкова на площадке у дворца спорта «Триумф». Проверка прошла в преддверии Дня работников жилищно-коммунального хозяйства.

Глава муниципалитета отметил, что за последние два года в автопарк предприятий поступило 27 единиц новой техники. Обновление стало возможным благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Владимир Волков поблагодарил сотрудников за круглосуточную работу в зимний сезон, который выдался рекордным по количеству осадков. Он подчеркнул, что службы продолжают заботиться о чистоте территории и сейчас усиленно вывозят снег, очищают дворы от наледи и кровли зданий.

Для оперативного приема заявок по текущему содержанию продолжает работать telegram-чат «Люберцы + Дзержинский». К нему подключены руководители и сотрудники управляющих и других профильных организаций.