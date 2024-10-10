Глава Люберец проверил готовность пешеходного моста в поселке Октябрьском

Руководитель муниципалитета Владимир Волков проверил ход работ по строительству надземного пешеходного перехода через трассу М-5 «Урал». Объект расположен в районе улицы Старый Двор в поселке Октябрьском.

Глава городского округа отметил, что работы находятся в стадии завершения. Специалисты установили опоры моста, смонтировали лестничные пролеты и собрали каркас.

Длина сооружения составляет более 60 метров. Надземный пешеходный переход сделан из металлоконструкций. Для безопасности пешеходов на мосту устроено защитное ограждение из монолитного поликарбоната. На территории установлено освещение, водоотведение, обустроены тротуары.

«Ввести переход в эксплуатацию планируется до конца текущего года», — рассказал Владимир Волков.

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