Глава Люберец проверил готовность коммунальных и дорожных служб к зиме

Подготовку к зимнему сезону в Люберцах проверили накануне. Глава муниципалитета оценил наличие необходимой техники, ее состояние, а также готовность самих служб.

В Люберцах в этом году усилили парк техники малой механизации. Закупили еще 36 роторов. Это позволит повысить эффективность уборки. Также сформировали запас запчастей и противогололедной смеси.

«Штат дворников, трактористов и механизаторов также укомплектован. Первый снег в Люберцах уже выпал в начале недели, поэтому спецтехника и навесное оборудование переведены на зимний режим работы», — прокомментировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Также в округе подготовили участок вместимостью 20 тысяч кубометров под временное складирование снега. Он находится на Транспортной улице.

Отметим, что всего в округе одна федеральная, 18 региональных и 703 муниципальные дороги. Общая протяженность последних составляет более 320 километров.

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