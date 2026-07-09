Глава Люберец проверил благоустройство Центрального парка
Центральный парк культуры и отдыха в городе Люберцы — всеми любимая тихая зона, которая продолжает меняться в лучшую сторону. Глава городского округа Владимир Волков лично приехал проверить ход работ по благоустройству.
Территория парка включена в государственную программу «Формирование комфортной городской среды». Масштабные работы по реконструкции идут уже сейчас, а открыть обновленное пространство планируют в сентябре.
На территории полностью перестраивают тропиночную сеть. Дорожки станут шире и комфортнее. По многочисленным просьбам жителей здесь появится дополнительное асфальтовое покрытие — для тех, кто любит кататься на велосипедах и роликах. Весь проект подчинен одной цели — создать по-настоящему комфортное пространство для отдыха. Владимир Волков отметил, что главный заказчик благоустройства — сами горожане.
«Мы этот парк долго обсуждали и советовались с нашими жителями по соучастному проектированию. Встречались на разных площадках, брали все просьбы, слышали наших людей, что хочется добавить, чего не хватает в парке. И поэтому добавлена спортивная площадка с тренажерами. Очень современные, удобные. Добавляется еще большая зона, где будут установлены аттракционы», — рассказал глава Люберец.
Масштаб работ впечатляет. Сейчас на объекте трудятся 16 рабочих и шесть единиц спецтехники. Идет демонтаж старых конструкций, спил и уборка деревьев, укладка плитки. Параллельно решают сложные инженерные задачи. Особое внимание уделят безопасности. Парк оснастят современными фонарями и системой камер с распознаванием лиц. Уже скоро жители смогут гулять по широким аллеям, заниматься спортом и кататься на новых аттракционах.