Глава Люберец проверил благоустройство Центрального парка

Центральный парк культуры и отдыха в городе Люберцы — всеми любимая тихая зона, которая продолжает меняться в лучшую сторону. Глава городского округа Владимир Волков лично приехал проверить ход работ по благоустройству.

Территория парка включена в государственную программу «Формирование комфортной городской среды». Масштабные работы по реконструкции идут уже сейчас, а открыть обновленное пространство планируют в сентябре.

На территории полностью перестраивают тропиночную сеть. Дорожки станут шире и комфортнее. По многочисленным просьбам жителей здесь появится дополнительное асфальтовое покрытие — для тех, кто любит кататься на велосипедах и роликах. Весь проект подчинен одной цели — создать по-настоящему комфортное пространство для отдыха. Владимир Волков отметил, что главный заказчик благоустройства — сами горожане.