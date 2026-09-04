Глава Люберец проверил благоустройство сквера на Октябрьском проспекте

Работы по благоустройству территории сквера «Мемориал павшим в локальных военных конфликтах» на Октябрьском проспекте активно ведутся в Люберцах. Глава муниципалитета Владимир Волков побывал на объекте, чтобы оценить ход работ.

Проект родился из диалога с горожанами. Обновить зону отдыха около домов 189/1 и 191/2 просили жители во время встречи в формате выездной администрации. Сначала прошли общественные слушания, затем — соучастное проектирование. В итоге отказались от лишних скамеек у фасадов, сделав акцент на удобной транзитной функции, а памятник оставили на прежнем месте, как того хотели люберчане. Сейчас подрядчики работают над расширением пешеходных маршрутов, разметкой для мемориальных плит и установкой современных элементов освещения.

На объекте уже практически завершены демонтажные работы, специалисты обустраивают основания под покрытия, устанавливают бортовые камни и наружное освещение.