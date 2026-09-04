Глава Люберец проверил благоустройство сквера на Октябрьском проспекте
Работы по благоустройству территории сквера «Мемориал павшим в локальных военных конфликтах» на Октябрьском проспекте активно ведутся в Люберцах. Глава муниципалитета Владимир Волков побывал на объекте, чтобы оценить ход работ.
Проект родился из диалога с горожанами. Обновить зону отдыха около домов 189/1 и 191/2 просили жители во время встречи в формате выездной администрации. Сначала прошли общественные слушания, затем — соучастное проектирование. В итоге отказались от лишних скамеек у фасадов, сделав акцент на удобной транзитной функции, а памятник оставили на прежнем месте, как того хотели люберчане. Сейчас подрядчики работают над расширением пешеходных маршрутов, разметкой для мемориальных плит и установкой современных элементов освещения.
На объекте уже практически завершены демонтажные работы, специалисты обустраивают основания под покрытия, устанавливают бортовые камни и наружное освещение.
Площадь перед памятником станет просторнее. Архитекторы продумали логистику до мелочей: транзитные потоки разделят, чтобы жители ближайших домов не страдали от лишнего шума. В центре новой композиции будут увеличенные мемориальные плиты, на которые нанесены имена всех погибших героев. Особое внимание уделяется озеленению: на территории высадят крупномеры, более 1200 кустарников и разобьют цветники.
Обновленный мемориал станет частью большого пешеходного маршрута к станции Люберцы-1 и Центру ветеранов. По планам, все работы завершат в ноябре, и это пространство, хранящее память, станет еще и одним из самых красивых мест в городе.
«Место — знаковое для всего округа, и наша общая задача — сохранить эту территорию как пространство памяти и уважения к ратным подвигам наших земляков, передавая ее будущим поколениям», — отметил Владимир Волков.