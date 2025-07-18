Глава Люберец проверил благоустройство Летнего парка в поселке Малаховка

Специалисты приступили к монтажу свай под арт-объект «Летний театр» в Малаховке. Накануне ход работ по обновлению местного парка проверил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Глава муниципалитета осмотрел территорию. Участие в обходе приняли активные жители.

«Специалисты устанавливают новый забор по периметру зоны отдыха, ремонтируют входную группу, а также монтируют сваи под арт-объект „Летний театр“, спроектированный по сохранившимся эскизам утраченного знаменитого театра 1911 года», — сказал Владимир Волков.

После благоустройства в парке появятся удобные тропинки, детская и спортивная площадки, памп-трек, площадка для выгула собак, современное освещение, малые архитектурные формы и система видеонаблюдения. Все работы должны завершить в сентябре этого года.

Отметим, что ранее парк вошел в госпрограмму «Формирование комфортной городской среды» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.