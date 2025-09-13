Глава Люберец провел выездной прием жителей поселка Красково

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил исполнение поручений, выданных в рамках прошедшей выездной администрации. Сотрудники коммунальных организаций должны были устранить подтопление на проезжей части на улице 2-я Заводская в Краскове.

Рабочие должны в течение недели решить этот вопрос, чтобы не допустить подтопления дороги. Более того, этот участок включат в план капитального ремонта на 2026 год.

Во время выездного приема жительница Люберец Раиса Конкина подняла вопрос содержания дома № 17 на улице 2-я Заводская в поселке Красково.

«Встретились на месте, чтобы проверить, какие работы управляющая компания выполнила. Основной вопрос — состояние подвала. Подтопления, которые периодически возникают из-за проектных особенностей дома, УК старается оперативно устранять. Также специалисты дополнительно обработают помещения», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Глава Люберец уточнил, что аналогичная ситуация сложилась и в доме № 13 на улице 2-я Заводская. Здание включили в программу капитального ремонта.