Глава Люберец провел встречу с жителями

В среду, 3 июня, встреча с жителями городского округа Люберцы в формате выездной администрации состоялась в Люберецком дворце культуры. Сначала на вопросы люберчан по газовому обслуживанию ответили представители «Мособлгаза».

С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения законодательства Российской Федерации о безопасном использовании газа. Теперь техническое обслуживание на территории Московской области имеют право выполнять только газораспределительные организации, осуществляющие транспортировку природного газа в многоквартирные и жилые дома или обслуживающие подводящие газораспределительные сети. Подробнее с изменениями можно ознакомиться на сайте Мособлгаза.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что также провели традиционный прием населения. С жителями обсудили ход благоустройства округа — в текущем году по объемам программ Люберцы вошли в число муниципалитетов-лидеров. В активной фазе обновление дворов и обустройство народных троп.

С планами работ на территории округа на 2026 год можно ознакомиться на сайте.