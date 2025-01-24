Глава Люберец провел встречу с жителями в Островецкой школе

Руководитель муниципалитета Владимир Волков ответил на интересующие жителей деревни Островцы вопросы. Среди обсуждаемых тем были перспективы развития территории, транспортное обслуживание, безопасность и благоустройство.

Владимир Волков рассказал, что, согласно вступившему в силу областному закону об изменении границ с Раменским, с конца декабря 2024 года в состав Люберец вошли населенные пункты Островцы, Сельцо, Верхнее Мячково, Михнево, Опытное поле и поселок Всесоюзного электротехнического института имени Ленина.

Глава округа ответил на актуальный вопрос жителей о документах. «Регистрация останется прежней. Паспорт, СНИЛС, ИНН, свидетельство о собственности и другие документы менять не потребуется», — пояснил Владимир Волков.

На встрече были озвучены планы развития территории. В ближайшие годы планируется строительство школы на 1100 мест в ЖК «Новые Островцы» и школы на 1500 мест с детсадом на 200 мест в Октябрьском, которые откроются в 2026 году. Также строятся поликлиники Октябрьском и в Мирном.

По словам главы округа, совместно с Минтрансом Подмосковья планируется запуск новых маршрутов «МЦД „Томилино“ — Островцы — Сельцо» и «МЦД „Томилино“ — Островцы — Верхнее Мячково».

Рассматривается вопрос усиления опорного пункта полиции «Октябрьский» и установки дополнительных видеокамер. Продолжится реализация программ по благоустройству дворов и ремонту дорог.